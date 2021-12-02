МЗС Росії пояснило слова Лаврова про готовність до розриву відносин з ЄС

"Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС", - сказали в російському зовнішньополітичному відомстві

Міністерство закордонних справ Росії пояснило слова Лаврова, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Интерфакс".

Як заявили у МЗС у коментарі журналістам, Росія підтверджує налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом у тому випадку, якщо на цей крок піде Брюссель.

"Ми готові до розриву, якщо він пройде з ініціативи ЄС", - сказали в російському зовнішньополітичному відомстві.

"Зі свого боку наполегливо закликаємо єесівців до рівноправної співпраці і взаємоповаги, про що і сказав Сергій Лавров", - відзначили в МЗС РФ.

Раніше в п'ятницю глава МЗС РФ Сергєй Лавров в ефірі програми "Соловйов-лайф", відповідаючи на питання про те, чи йде Росія до розриву з ЄС, сказав: "Ми виходимо з того, що ми готові".

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що слова Лаврова про готовність Росії до розриву відносин з Євросоюзом цитуються в ЗМІ поза контекстом, і що сенс полягає в тому, що Москва хотіла б розвивати відносини з Брюсселем, але треба бути готовим до найгіршого.

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом.