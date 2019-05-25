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МЗС Росії відреагувало на програш у Трибуналі ООН

Мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію"
Міністерство закордонних справ РФ оприлюднило коментар для ЗМІ щодо оголошення рішення Міжнародного трибуналу з морського права (МТМП) про розпорядження тимчасових заходів за позовом України.
МЗС Росії відреагувало на програш у Трибуналі ООН Фото:i.lb.ua

У російському дипвідомстві не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити ув’язнених українських моряків, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт російського МЗС.

Натоміть, там наголошують, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду… послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі, відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати дану ситуацію".

Нагадаємо, що постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

Довідка

Українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.

 
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25 05 2019 15:19
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