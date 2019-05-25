Трибунал ООН зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків

За таке рішення проголосувало 19 суддів, проти – один, російський суддя Колодкін

Постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія.

Ключові положення документу зачитав голова трибуналу, суддя Пак Чжин Хьон, повідомляє "Європейська правда".

Серед іншого, суд зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків та дозволити їм повернення в Україну.

"Трибунал вважає за необхідне вимагати від Росії звільнити три затримані українські кораблі Нікополь, Бердянськ та Яні Капу, 24 затриманих моряків, та дозволити їм повернення в Україну", - заявив голова трибуналу.

За таке рішення проголосувало 19 суддів, проти – один, російський суддя Колодкін.

Трибунал, водночас, повідомив, що не вимагатиме від Росії зупинити кримінальні слухання щодо події 25 листопада, які тривають зараз у Москві.

Необхідно зауважити, що офіційний представник РФ був відсутній на слуханні; російська сторона відмовилася також надавати свої матеріали для слухання, однак за конвенційним правом ООН все одно лишається зобов’язана виконувати рішення. За відсутності представника РФ трибунал використовував офіційну позицію Росії щодо подій поблизу Керченської протоки.

"Нам відомо, що Росія має інше бачення подій, що мали місце 25 листопада 2018 року", - заявив голова трибунала.

Зокрема, суд заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційн військову операцію України. "Секретне вторгнення українських моряків, на якому наполягає Росія, видається трибуналу дуже малоімовірною", - йдеться у рішенні.

Також трибунал погодився із тим, що Україна вичерпала всі можливості домовитися із РФ про звільнення моряків без звернення до суду.

Нагадаємо, що українська сторона має підстави вважати, що морський трибунал ООН 25 травня ухвалить рішення на користь України у справі про захоплення Росією українських моряків.

Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права.

Додамо, російський суд відхилив апеляції всіх 24 полонених українських моряків.

Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.