Росія відмовилася брати участь у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків

Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права.

"Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків і слухання відбудуться як заплановано - 10 травня 2019 року в Гамбурзі", - написала заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль у Facebook.

Аргументи сторін - письмові документи і розшифровка виступів - будуть доступними вже під час слухань. Рішення трибуналу буде ухвалене до кінця травня, додала вона.

"І навіть якщо Росія у своїй послідовності буде для своїх споживачів інформації подавати рішення про звільнення українських моряків як велику послугу новообраному президенту України, весь цивілізований світ буде свідомий того, що насправді це ні яка не послуга, а виконання рішення Трибуналу. Ми не просимо послугу, ми вимагаємо негайного звільнення наших моряків як це передбачає Конвенція ООН з морського права", - наголосила Зеркаль.