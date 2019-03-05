Росія відмовилася брати участь у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків
"Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків і слухання відбудуться як заплановано - 10 травня 2019 року в Гамбурзі", - написала заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль у Facebook.
Аргументи сторін - письмові документи і розшифровка виступів - будуть доступними вже під час слухань. Рішення трибуналу буде ухвалене до кінця травня, додала вона.
"І навіть якщо Росія у своїй послідовності буде для своїх споживачів інформації подавати рішення про звільнення українських моряків як велику послугу новообраному президенту України, весь цивілізований світ буде свідомий того, що насправді це ні яка не послуга, а виконання рішення Трибуналу. Ми не просимо послугу, ми вимагаємо негайного звільнення наших моряків як це передбачає Конвенція ООН з морського права", - наголосила Зеркаль.
Додамо, російський суд відхилив апеляції всіх 24 полонених українських моряків.
Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"