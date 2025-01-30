Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

МЗС Румунії, після заяв свого політика, підтвердило непохитну підтримку суверенітету України

30 січня 2025, 18:41
МЗС Румунії, після заяв свого політика, підтвердило непохитну підтримку суверенітету України
Фото: cotidianul.ro
Раніше румунський кандидат у президенти закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава.

Проте у міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.

Про це зовнішньополітичне відомство країни написало в соцмереж X (Twitter)

"Рішуче підтвердило непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в дописі. 

У румунському відомстві додали, що ця позиція є чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях. 

Нагадаємо, що кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава.

 

Румуніяпідтримка Україна

Останні матеріали

Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Політика
Під загрозою Ялтинських угод. Трамп – імперець, який прагне знищити світовий порядок – Андреас Клут
Переклад iPress – 30 січня 2025, 12:34
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Політика
Лінії життя: вузли та розриви. Інфраструктура та транспортні мережі під загрозою, але де відповідь? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 січня 2025, 08:47
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється