МЗС Румунії, після заяв свого політика, підтвердило непохитну підтримку суверенітету України

Раніше румунський кандидат у президенти закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава.

Проте у міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.

Про це зовнішньополітичне відомство країни написало в соцмереж X (Twitter).

"Рішуче підтвердило непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в дописі.

У румунському відомстві додали, що ця позиція є чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава.