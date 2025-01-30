МЗС Румунії, після заяв свого політика, підтвердило непохитну підтримку суверенітету України
Проте у міністерстві закордонних справ Румунії підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.
Про це зовнішньополітичне відомство країни написало в соцмереж X (Twitter).
"Рішуче підтвердило непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в дописі.
У румунському відомстві додали, що ця позиція є чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах та довгостроковій зовнішній політиці, що базується на цінностях.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава.