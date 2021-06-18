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МЗС шукає альтернативні ринки для бізнесу, що постраждав через білоруські санкції

Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має відразу звернутися до Міністерства закордонних справ. Спільно з Міністерством економіки України ми вже докладаємо зусиль, аби знайти нашим компаніям альтернативні ринки продажу їх товарів
Міністерство закордонних справ шукає для бізнесу, що постраждав від білоруських санкцій, альтернативні ринки продажу товарів.
МЗС шукає альтернативні ринки для бізнесу, що постраждав через білоруські санкції Фото: slovoidilo.ua
Про це повідомляє пресслужба МЗС з посиланням на слова заступника міністра Дмитра Сеніка.
 
Він запросив представників бізнесу звертатися до Ради експортерів та інвесторів при МЗС, що займається підтримкою виходу вітчизняних товарів та послуг на іноземні ринки, залученням інвестицій та розвитком в'їзного туризму.  
 
"Будь-яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, має відразу звернутися до Міністерства закордонних справ. Спільно з Міністерством економіки України ми вже докладаємо зусиль, аби знайти нашим компаніям альтернативні ринки продажу їх товарів", – розповів він.
 
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18 06 2021 16:55
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