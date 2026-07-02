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МЗС Швеції офіційно переходить на українське написання топонімів у шведській мові

02 липня 2026, 21:55
МЗС Швеції офіційно переходить на українське написання топонімів у шведській мові
Українські дипломати наголосили, що це не просто зміна літер, а підтримка української ідентичності, культури й історії.
Міністерство закордонних справ Швеції вирішило змінити написання українських топонімів. 
 
Про це повідомило українське посольство у Швеції.
 
Відтепер відомство використовуватиме форму назви столиці України Kyjiv замість Kiev.
 
Також шведське МЗС впроваджує написання Odesa замість Odessa, Donbas замість Donbass та Tjornobyl замість Tjernobyl.
 
Посольство України у Швеції вже подякувало країні за це рішення. Українські дипломати наголосили, що це не просто зміна літер, а підтримка української ідентичності, культури й історії, адже "українські міста мають мати українські імена".
МЗСросія окупантивійна в Україні

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