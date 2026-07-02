МЗС Швеції офіційно переходить на українське написання топонімів у шведській мові

Українські дипломати наголосили, що це не просто зміна літер, а підтримка української ідентичності, культури й історії.

Міністерство закордонних справ Швеції вирішило змінити написання українських топонімів.

Про це повідомило українське посольство у Швеції.

Відтепер відомство використовуватиме форму назви столиці України Kyjiv замість Kiev.

Також шведське МЗС впроваджує написання Odesa замість Odessa, Donbas замість Donbass та Tjornobyl замість Tjernobyl.

Посольство України у Швеції вже подякувало країні за це рішення. Українські дипломати наголосили, що це не просто зміна літер, а підтримка української ідентичності, культури й історії, адже "українські міста мають мати українські імена".