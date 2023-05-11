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МЗС Туреччини: зернову угоду можуть продовжити мінімум на 2 місяці

11 травня 2023, 10:51
МЗС Туреччини: зернову угоду можуть продовжити мінімум на 2 місяці
Фото: zerno.org.ua
Дію зернової ініціативи Чорним морем може бути продовжено щонайменше на 2 місяці.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. 

Про це повіломляє CNN Türk

"Фактично продовження було зроблене на 2 місяці. Я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Думаю, ми зможемо це реалізувати", заявив міністр. 

Днями турецький міністр побував з візитом у москві. Там він зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. 

За словами турецького міністра, під час переговорів особливу увагу вони приділили ситуації в Україні та "зерновій ініціативі".

Вчора в Стамбулі стартували переговори щодо роботи "зернового коридору".
Туреччиназернова угода

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