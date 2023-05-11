МЗС Туреччини: зернову угоду можуть продовжити мінімум на 2 місяці

Дію зернової ініціативи Чорним морем може бути продовжено щонайменше на 2 місяці.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Про це повіломляє CNN Türk

"Фактично продовження було зроблене на 2 місяці. Я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Думаю, ми зможемо це реалізувати", заявив міністр.

Днями турецький міністр побував з візитом у москві. Там він зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

За словами турецького міністра, під час переговорів особливу увагу вони приділили ситуації в Україні та "зерновій ініціативі".