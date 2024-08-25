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МЗС Угорщини заявляє про намір Єврокомісії перервати енергопостачання до країни

25 серпня 2024, 13:47
МЗС Угорщини заявляє про намір Єврокомісії перервати енергопостачання до країни
Фото: Getty Images
У відомстві кажуть, що політика Євросоюзу є "саморуйнівною", а дії Єврокомісії "ганебними".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейська комісія нібито має намір завадити нормальному енергопостачанню до його країни на тлі питання зупинки транзиту нафти "Лукойл" через санкції з боку України.

Про це угорський міністр написав в соцмережі X (Twitter).

"Той факт, що Європейська комісія відкрито заявила, що не сприятиме забезпеченню енергопостачання Угорщини та Словаччини, лише посилює підозру, що Брюссель доручив Києву створити ці виклики", - йдеться в дописі. 

Сійярто вважає, що відповідна політика Євросоюзу є "саморуйнівною", а дії Єврокомісії "ганебними".

За його словами, Брюссель має захищати основні інтереси безпеки своїх держав-членів від дій країни-кандидата.

Таке висловлення прозвучало від угорського міністра щодо роботи українських санкцій проти російської компанії "Лукойл", і про заяву ЄК про відсутність підстав для занепокоєння через припинення транзиту цієї нафти через Україну до Угорщині й Словаччині.

Угорський уряд наполегливо працював протягом останніх тижнів для забезпечення постачання нафти в країну як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі, каже Сійярто.

Він додав, що Будапешт близький до завершення довгострокового рішення, яке забезпечує продовження нафтової співпраці з росією.

"Після завершення переговорів і наявності необхідних підписів ми негайно про це оголосимо", - додав він.

 В кінці липня Угорщина заявляла, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію.

 

УгорщинаЄврокомісіяЛукойл

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