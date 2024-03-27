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МЗС Угорщини заявив про ризик початку Третьої світової

27 березня 2024, 09:24
МЗС Угорщини заявив про ризик початку Третьої світової
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що слова деяких західних політиків про можливе введення військ НАТО на територію України наближають світ до Третьої світової війни.

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандистському агентству ТАСС.

"В такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн-членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається", - заявив Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини сказав, що його країна закликатиме іноземних політиків утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть сприяти ескалації на території України.

"Я думаю, що в Європі стає все більше і більше людей - і коли я говорю "люди", я не ставлю знак рівності з політичними лідерами, - які починають раціонально підходити до цієї проблеми, і все більше і більше людей схильні виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації", - підсумував він.

Нагадаємо, що на початку року Сіярто закликав до закінчення війни.

 

Третя світоваПетер СійяртоМЗС УгорщиниУгорщина

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