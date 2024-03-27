МЗС Угорщини заявив про ризик початку Третьої світової

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що слова деяких західних політиків про можливе введення військ НАТО на територію України наближають світ до Третьої світової війни.

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандистському агентству ТАСС.

"В такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн-членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається", - заявив Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини сказав, що його країна закликатиме іноземних політиків утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть сприяти ескалації на території України.

"Я думаю, що в Європі стає все більше і більше людей - і коли я говорю "люди", я не ставлю знак рівності з політичними лідерами, - які починають раціонально підходити до цієї проблеми, і все більше і більше людей схильні виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації", - підсумував він.

Нагадаємо, що на початку року Сіярто закликав до закінчення війни.