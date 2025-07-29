МЗС: Україна та союзники готують новий потужний удар по воєнному бюджету росії

російський диктатор владімір путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну.

У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти росії, щоб збільшити вартість війни для країни-агресора.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Позиція Президента Трампа щодо москви є реалістичною та твердою з огляду на те, що Путін відкидає мирні зусилля. Ми цінуємо його чіткість та силу", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що російський диктатор владімір путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну.

За словами міністра, глава кремля припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. США, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього.

"Критично важлива максимальна синхронізація санкцій. Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету росії з усією силою", - зазначив глава МЗС.

Він нагадав, що російські чиновники нещодавно вихвалялися, що вони нібито воюють самотужки проти всього Заходу.

За словами Сибіги, їм потрібна ця дешева пропаганда, щоб пояснити своєму населенню, чому така велика країна як росія не досягла жодної стратегічної цілі у своїй повномасштабній війні проти набагато меншої України протягом уже понад трьох років.

"Але якщо вони вважають себе героями, які самотужки протистоять усьому Заходу, то нехай відчують консолідовану силу всього Заходу та максимальний санкційний тиск", - додав міністр.

Як розповів глава МЗС, Україна відповідально узгоджує свої національні санкції із санкціями союзників. Протягом останніх тижнів наша країна швидко синхронізувала попередні пакети обмежень ЄС. І ця робота продовжується.

Україна також разом з союзниками вживає заходів для усунення лазівок та перешкоджання доступу росії до технологій.

"У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти росії, щоб збільшити вартість війни для агресора. Ми активно працюємо з партнерами для досягнення цієї мети", - зазначив Сибіга.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти росії за вторгнення в Україну. У ньому пропонується заборонити операції з газопроводами "Північний потік", а також додати до санкційних списків банки, які обходять санкції.