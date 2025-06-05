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МЗС України порадило путіну "припинити скиглити" через операцію "Павутина"

05 червня 2025, 16:35
МЗС України порадило путіну
Фото: slovoidilo.ua
українські дипломати закликають російського диктатора погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню і відмовитися від нереалістичних ультиматумів.
Напередодні російський диктатор у телефонній розмові поскаржився президенту США на українську операцію "Павутина", внаслідок якої росія втратила десятки літаків стратегічної авіації.В Міністерстві закордонних справ України закликали путіна "припинити скиглити".
 
Відповідну заяву розміщено на сайті відомства.
 
"У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо, що в росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле", - сказано у заяві.
 
Як наголошують дипломати, Генеральна Асамблея ООН офіційно, у низці резолюцій, визнала рф країною, що вчиняє агресію проти України всупереч статті 2 (п. 4) Статуту ООН.
 
Разом з тим, міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, у таких ситуаціях чітко передбачає невід’ємне право на індивідуальну чи колективну самооборону, якщо станеться збройний напад на члена ООН.
 
"Це означає, що удари по законних військових цілях в рф є дозволеним інструментом захисту від агресора, зокрема захисту цивільних людей від російського ракетного та дронового терору. Варто також відзначити, що літаки були вразливими до ударів ще й тому, що були заправлені та озброєні для чергового обстрілу українських міст і громад, для вбивства наших дітей, цивільних і військових", - наголошується у заяві.
 
Також в МЗС зауважують, що не може бути жодної рівності між українськими та російськими діями.
 
"росія - агресор, який здійснив незаконний та неспровокований напад на нашу державу. Україна - країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські - актами самозахисту", - підкреслюється у заяві.
 
Як звертають увагу дипломати, росія завдає ударів здебільшого по цивільних і намагається максимізувати цивільні жертви.
 
війна в Україніросія окупантиМЗС України

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