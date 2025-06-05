МЗС України порадило путіну "припинити скиглити" через операцію "Павутина"

українські дипломати закликають російського диктатора погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню і відмовитися від нереалістичних ультиматумів.

Напередодні російський диктатор у телефонній розмові поскаржився президенту США на українську операцію "Павутина", внаслідок якої росія втратила десятки літаків стратегічної авіації.В Міністерстві закордонних справ України закликали путіна "припинити скиглити".

Відповідну заяву розміщено на сайті відомства.

"У відповідь на скарги російського диктатора, наголошуємо, що в росії знову плутають причину і наслідки, чорне і біле", - сказано у заяві.

Як наголошують дипломати, Генеральна Асамблея ООН офіційно, у низці резолюцій, визнала рф країною, що вчиняє агресію проти України всупереч статті 2 (п. 4) Статуту ООН.