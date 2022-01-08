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МЗС України радить не їхати на південь Сербії через загрозу конфлікту

Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей
Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендацію для українців через загострення відносин між сербами і косоварами.
МЗС України радить не їхати на південь Сербії через загрозу конфлікту Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє iPress.ua , посилаючись на МЗС України.
 
Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство. 
 
"Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей", - наголосив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.
 
На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на базі посольства України в Сербії створено оперативний штаб та відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: +381631113185. 
 
У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, можна також звертатися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588.
 
У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії рекомендуємо українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.
 
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01 08 2022 09:38
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