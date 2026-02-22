МЗС України: ультиматуми Орбана і Фіцо потрібно адресувати кремлю, а не Києву

Україна засуджує погрози Угорщини та Словаччини зупинити постачання електроенергії через транзит нафти "Дружба" і наголошує, що всі претензії слід адресувати рф, а не Києву.

Україна відкидає і засуджує ультиматуми та шантаж із боку урядів Угорщина та Словаччина у зв’язку з роботою нафтопроводу "Дружба", заявили у Міністерство закордонних справ України.

Про це йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що дії Будапешта та Братислави - погрози зупинити постачання електроенергії - є провокативними, безвідповідальними та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону. Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської комісії щодо пошкоджень енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами.

"Ми довели урядам Угорщини і Словаччини інформацію про наслідки атак на нафтопровід "Дружба". Під загрозою нових ракетних ударів тривають ремонтні роботи, а також запропоновано альтернативні шляхи постачання не російської нафти до цих країн", - йдеться у заяві МЗС.

Відзначається, що Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС та транзитером енергоресурсів. Водночас розглядається можливість застосування «Механізму раннього попередження», передбаченого Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

"Закликаємо уряди Угорщини та Словаччини до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва", - наголосили в МЗС України.

Раніше прем’єр-міністр Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлено транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Прем’єр Роберт Фіцо заявив, що ініціює припинення експорту електроенергії зі Словаччини в Україну, якщо транзит російської нафти до країни не відновлять до понеділка.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина може припинити експорт електроенергії до України.