МЗС України відповіло на заяви Дуди про загрозу від українських військових

У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що Україна з перших років війни приділяє особливу увагу адаптації ветеранів та розраховує на подальшу підтримку партнерів у цьому напрямку.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви президента Польщі Анджея Дуди, який висловив побоювання, що повернення українських військових з фронту після завершення війни може призвести до зростання організованої злочинності.

Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі Європейській правді, Україна вдячна Польщі за допомогу та підтримку, зокрема особисто президенту Дуді. Водночас у МЗС не погоджуються із представленням українських військових як потенційної загрози для безпеки Європи.

"Українські воїни сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали. Після 2014 року сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, і жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося", – підкреслив речник МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві також нагадали, що Україна з перших років війни приділяє особливу увагу адаптації ветеранів та розраховує на подальшу підтримку партнерів у цьому напрямку.

"Українські воїни та ветерани – не загроза, а гарантія безпеки для України, Польщі та всієї Європи", – наголосили у відомстві.

Раніше в інтерв’ю Financial Times Дуда порівняв можливі наслідки повернення українських військових до мирного життя з ситуацією в росії на початку 1990-х, коли колишні радянські військові сприяли зростанню організованої злочинності в Європі та США. Він також зазначив, що багато хто з українських військових після війни може мати посттравматичний стресовий розлад, а відбудова країни вимагатиме значних зусиль.