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Завершення війни в Україні може спровокувати транскордонну злочинність – Дуда

03 лютого 2025, 12:29
Завершення війни в Україні може спровокувати транскордонну злочинність – Дуда
Зрости міжнародна організована злочинність може по всій Європі.

Польський президент Анджей Дуда каже, що союзники повинні посилити безпеку України, щоб запобігти "вибуху" злочинності, яка поширюється на Польщу. 

Про це інформує американська газета Financial Times

"Багато людей, які пережили травми, можуть страждати від посттравматичного стресового розладу, повертаючись до зруйнованих домівок і міст, де їх чекають руйнування та відсутність можливостей", - заявив Дуда.

Він закликав Захід допомогти Україні у відновленні економіки після війни і "підтримці порядку і безпеки всередині країни".

Глава Польщі додав, що якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються. 

Дуда також висловився проти відправлення в Україну західних військ, адже Польща “постійно допомагає” Україні, оскільки вона постачає зброю та слугує логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги. 

За його словами, Польща є найбільш вразливою до потенційних російських атак. 

Ми будемо допомагати Україні й у майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов’язково повинні розгортати там наші війська”, - сказав польський президент. 

Також Анджей Дуда наголосив, що навіть після завершення війни в Україні їй вкрай необхідно надати підтримку для відновлення економіки та збереження порядку та безпеки всередині країни.

Також  в понеділок, 3 лютого, заступник міністра оборони Польщі прибув до Києва.

 

Анджей Дудамирвійна в Україні

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