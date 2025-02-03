Заступник міністра оборони Польщі прибув до Києва

Разом з ним до України прибуло керівництво Польського концерну з виробництва озброєнь і компаній.

Заступник міністра національної оборони Республіки Польщі Цезарій Томчик прибув з не анонсованим візитом до столиці України.

Про це повідомляє польська агенція РАР.

Під час його перебування передбачені зустрічі з представниками української влади і оборонно-промислового комплексу.

"Заступник міністра Цезарій Томчик в українській столиці проведе низку зустрічей з представниками українського уряду, а також оборонної промисловості", - заявили в польському оборонному відомстві.

Разом з Томчиком до України прибуло керівництво Польського концерну з виробництва озброєнь і компаній, що входять до його складу. Темою переговорів буде зміцнення взаємної співпраці з оборонним сектором України, пояснюється в повідомленні.

Заступник міністра і польська делегація прибули до Києва потягом. На вокзалі його зустрів, серед інших високопосадовців, очільник дипломатичної місії Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

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