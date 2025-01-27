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Польща навесні планує запросити Трампа на саміт

27 січня 2025, 20:27
Польща навесні планує запросити Трампа на саміт
Він вже відвідував саміт Ініціативи трьох морів у 2017 році.

Варшава планує запросити американського президента Дональда Трамп на саміт Ініціативи трьох морів 28-29 квітня цього року. 

Про це заявила голова канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, повідомляє Polsat News

В канцелярії зазначили, що "хороші теми для обговорення" і нагадали, що Трамп відвідував саміт Ініціативи трьох морів у 2017 році, за свого першого президентського терміну. 

"З точки зору календаря, це була б найкраща можливість, але, звичайно, ми контактуємо з американською адміністрацією, запрошення будуть розіслані", - заявили Папроцька.
Вона додалоа, що "ще є час для цього, але ця тема вже має бути піднятий на переговорах".

Також вона нагадала, що Дуда і Трамп нещодавно зустрічались під час візиту до Парижа на відкритті реставрованого собору Паризької Богоматері, а також спілкувалися телефоном 11 листопада.

За її словами, що двостороння зустріч Дональда Трампа Анджеєм Дудою відбудеться "найближчим часом".

"На адміністративних рівнях контакт підтримується постійно", - констатувала вона.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув до Польщі.

 

ПольщаДональд Трамп

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