Польща навесні планує запросити Трампа на саміт

Він вже відвідував саміт Ініціативи трьох морів у 2017 році.

Варшава планує запросити американського президента Дональда Трамп на саміт Ініціативи трьох морів 28-29 квітня цього року.

Про це заявила голова канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, повідомляє Polsat News.

В канцелярії зазначили, що "хороші теми для обговорення" і нагадали, що Трамп відвідував саміт Ініціативи трьох морів у 2017 році, за свого першого президентського терміну.

"З точки зору календаря, це була б найкраща можливість, але, звичайно, ми контактуємо з американською адміністрацією, запрошення будуть розіслані", - заявили Папроцька.

Вона додалоа, що "ще є час для цього, але ця тема вже має бути піднятий на переговорах".

Також вона нагадала, що Дуда і Трамп нещодавно зустрічались під час візиту до Парижа на відкритті реставрованого собору Паризької Богоматері, а також спілкувалися телефоном 11 листопада.

За її словами, що двостороння зустріч Дональда Трампа Анджеєм Дудою відбудеться "найближчим часом".

"На адміністративних рівнях контакт підтримується постійно", - констатувала вона.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув до Польщі.