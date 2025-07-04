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МЗС України викликало посла Угорщини на розмову

04 липня 2025, 09:09
МЗС України викликало посла Угорщини на розмову
МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org
Угорські політичні сили пробують втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Посла Угорщини в Україні Антала Хейзера запросили на розмову до Міністерства закордонних справ у зв’язку з "недружніми заявами Будапешта". 

Про це повідомила пресслужба МЗС України. 

"Зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", – заявили в комюніке українсього посольства. 

Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для Києва є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Раніше Данія наполягала на призупиненні права голосу Угорщини в ЄС.

 

Угорщинапосольство

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