МЗС України викликало посла Угорщини на розмову

Угорські політичні сили пробують втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Посла Угорщини в Україні Антала Хейзера запросили на розмову до Міністерства закордонних справ у зв’язку з "недружніми заявами Будапешта".

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Зараз усі ці недолугі прийоми створити образ ворога з України, яка бореться з реальним ворогом усієї Європи і цивілізованого світу, виглядають просто жалюгідними і образливими, в першу чергу для угорського народу, який, на відміну від заангажованих політиків, реально є європейською нацією, яка через волонтерський рух допомагає усім чим може українському народу, щоб перемогти російського ворога і не допустити повернення російських окупантів знову на вулиці Будапешту", – заявили в комюніке українсього посольства.

Під час зустрічі із послом Угорщини в Україні Анталом Хейзером заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко наголосив, що для Києва є очевидним те, що правлячі в Угорщині політичні сили намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу.

Раніше Данія наполягала на призупиненні права голосу Угорщини в ЄС.