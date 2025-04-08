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МЗС України викликало повіреного в справах Китаю через захоплених у полон китайців

08 квітня 2025, 17:31
МЗС України викликало повіреного в справах Китаю через захоплених у полон китайців
Фото: МЗС України
Громадяни Китаю, які воюють проти України, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру, наголосив Сибіга
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні для пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці рф.
 
Про це у соцмережі X написав очільник дипломатичного відомства Андрій Сибіга.
 
Міністр зазначив, що українське МЗС "рішуче засуджує" залучення росією громадян Китаю до загарбницької війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил.
 
"Громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру й підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", – наголосив Сибіга.
 
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові в районі населених пунктів Тарасівка й Білогорівка в Донецькій області взяли в полон двох громадян КНР, які воювали на боці рф. Китайці мали документи, паспорти і кредитні картки. За словами Зеленського, Україна дістала інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше.
 
Китайвійна в Україніросія окупанти

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