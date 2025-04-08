МЗС України викликало повіреного в справах Китаю через захоплених у полон китайців

Громадяни Китаю, які воюють проти України, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру, наголосив Сибіга

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні для пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці рф.

Про це у соцмережі X написав очільник дипломатичного відомства Андрій Сибіга.

Міністр зазначив, що українське МЗС "рішуче засуджує" залучення росією громадян Китаю до загарбницької війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил.

"Громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру й підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", – наголосив Сибіга.