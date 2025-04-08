МЗС України викликало повіреного в справах Китаю через захоплених у полон китайців
08 квітня 2025, 17:31
Фото: МЗС України
Громадяни Китаю, які воюють проти України, ставлять під сумнів проголошену позицію КНР щодо миру, наголосив Сибіга
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні для пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці рф.
Про це у соцмережі X написав очільник дипломатичного відомства Андрій Сибіга.
Міністр зазначив, що українське МЗС "рішуче засуджує" залучення росією громадян Китаю до загарбницької війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських сил.
"Громадяни Китаю, які воюють у складі російської армії вторгнення в Україну, ставлять під сумнів проголошену позицію Китаю щодо миру й підривають авторитет Пекіна як відповідального постійного члена Ради Безпеки ООН", – наголосив Сибіга.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові в районі населених пунктів Тарасівка й Білогорівка в Донецькій області взяли в полон двох громадян КНР, які воювали на боці рф. Китайці мали документи, паспорти і кредитні картки. За словами Зеленського, Україна дістала інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше.