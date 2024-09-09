МЗС України викликало тимчасового повіреного Ірану через ймовірне постачання ракет до рф
09 вересня 2024, 21:55
Фото: slovoidilo.ua
У МЗС попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу Росії балістичних ракет.
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара. Дипломата попередили про наслідки у разі підтвердження інформації про передачу росії балістичних ракет.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України.
МЗС України висловило Амузегару глибоке занепокоєння української сторони у зв’язку із повідомленнями щодо можливого постачання Іраном балістичних ракет росії.
"Іранському дипломату було передано відповідний коментар МЗС України від 7 вересня та у жорсткій формі висловлено попередження про те, що підтвердження факту постачання Іраном балістичного озброєння державі-агресору матиме руйнівні та непоправні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", — зазначили у відомстві.