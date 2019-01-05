МЗС України вимагає від Росії негайно припинити "паспортну агресію"

"Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права та законодавства України"

МЗС України рішуче засуджує рішення Кремля про спрощений порядок надання російського громадянства громадянам України. Це є ще одним фактом грубого порушення з боку РФ норм міжнародного права і державного суверенітету України.

"Оприлюднений сьогодні указ президента Російської Федерації від 29 квітня 2019 року №187 "Стосовно окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявами про прийняття до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку", як й усі попередні та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства у протиправний спосіб, були, є та будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС.

У дипломатичному відомстві наголошують, що особливо цинічною є задекларована мета цих рішень – "захист прав і свобод людини і громадянина". Адже права і свободи громадян України почали грубо порушуватися саме з початком російської збройної агресії та окупації Російською Федерацією частини суверенної території України – АР Крим, Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

У зв'язку з цим МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати всі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки.

"Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів для захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права та законодавства України", - наголошують в МЗС.

Зазначається, що українська сторона продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на кремлівський режим. Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про "паспортну агресію" РФ.

"Очікуємо від наших міжнародних партнерів посилення санкцій проти кремлівського режиму", - йдеться в заяві.

Як зазначається, відповідна нота протесту буде невідкладно вручена російському МЗС.

Нагадаємо, що МЗС закликало інші країни не визнавати документи, видані Росією жителям окупованого Донбасу.