МЗС закликало інші країни не визнавати документи, видані Росією жителям окупованого Донбасу

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з початком функціонування у Ростовській області Російської Федерації центрів видачі російських паспортів жителям тимчасово окупованих Росією території Донецької та Луганської областей.

МЗС України назвало відповідні протиправні рішення Кремля юридично нікчемними та звернулося до міжнародних партнерів із закликом не визнавати й не приймати документи, видані Російською Федерацією громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях, а також будь-які правочини, здійснені з такими документами.

"Своїми діями Росія наочно демонструє свою абсолютну зневагу до норм і принципів міжнародного права. Свідомо обравши курс на ескалацію, Російська Федерація також фундаментально підриває Мінські домовленості, стороною яких вона є", - наголосили у відомстві.

"Категорично вимагаємо від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, скасувати зміни до федеральних законів РФ з питань громадянства в частині полегшення процедури його набуття для громадян України, а також укази президента Росії від 24 квітня 2019 року № 183 і від 18 лютого 2017 року №74 та усі рішення, прийняті на їх виконання", - йдеться у заяві міністерства.

Також МЗС України вкотре закликало посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль з метою дотримання ним норм і принципів міжнародного права, зокрема розширенням персональних і секторальних санкцій.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ.

Водночас, у російському місті Новошахтинськ (Ростовська область) вже відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області України, розрахований на прийом до 200 заяв на день.

Також, президент Росії Володимир Путін укотре назвав українців і росіян одним народом і заявив про необхідність спільного громадянства. Про це він сказав, коментуючи плани Росії видавати паспорти громадянам України і реакцію на це обраного президента України Володимира Зеленського.