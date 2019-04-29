Путін відповів Зеленському: росіяни і українці виграють, якщо буде спільне громадянство

Путін назвав українців і росіян "братніми народами і навіть більше - одним народом"

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи слова обраного президента України Володимира Зеленського про видачу російських паспортів жителям так званих "ЛНР" і "ДНР", заявив, що росіяни і українці тільки виграють, якщо буде спільне громадянство.

Коментар російського президента журналісти отримали після вручення медалей "Герой Праці", інформують РИА "Новости".

"Дуже добре. Це говорить про те, що ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного. Адже я багато разів говорив про те, що українці і росіяни - братські народи. Більш того, я взагалі вважаю, що це один народ насправді зі своїми особливостями культурними, мовними, історичними, але по суті своїй - один народ", - прокоментував російський президент пропозицію Зеленського надати українське громадянство всім, хто страждає від "авторитарних і корумпованих режимів".

"Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам в Україні, а ми українцям в Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника і результату. У нас буде спільне громадянство", - вважає він.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Переможець другого туру виборів президента України Володимир Зеленський заявив, що Росії не варто говорити з Україною мовою загроз, військового та економічного тиску та розраховувати, що багато українців захочуть отримати російський паспорт і стати "новою нафтою" для влади РФ.

Водночас, у російському місті Новошахтинськ (Ростовська область) вже відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської області України, розрахований на прийом до 200 заяв на день.