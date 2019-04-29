Росія почала відкривати центри видачі паспортів жителям ОРДЛО

У російському місті Новошахтинськ (Ростовська область) відкрився центр видачі російських паспортів жителям окремих районів Луганської області України, розрахований на прийом до 200 заяв на день.

Центр працює в тестовому режимі.

"У міру зростання звернень ми будемо збільшувати кількість таких пунктів", - інформує російський "Интерфакс" з посиланням на представника Головного управління у справах міграції МВС РФ Кирила Алзінова.

У вівторок буде відкрито міграційний пункт, де будуть оформлятися паспорти для жителів окремих районів Донецької області. Де саме буде стояти цей центр, Алзінов не сказав.

Жителям Луганській області не потрібно особисто виїжджати в Новошахтинськ. Вони подають документи на території регіону, а уповноважена особа відвозить їх в Новошахтинськ.

Отримати російське громадянство жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей можуть в спрощеному порядку, який передбачає, що одержувачі паспортів минуть ряд стадій: зокрема, претендентам не потрібно отримувати дозвіл на тимчасове проживання і посвідку на проживання.

Нагадаємо, що жителі тимчасово окупованого Луганська стали оформляти псевдодокументи терористичної організації "ЛНР", щоб було простіше отримати російський паспорт.

"Ми тут безправні. Це може змінити ситуацію. Можна день помучитися і здати документи на ЛНР-вський паспорт", - сказав луганчанин Сергій, ім'я якого змінили з метою безпеки, інформує LIGA.net.

За словами іншого співрозмовника Олександра, пільги будуть у тих, "в першу чергу, хто має ЛНР-вський паспорт".

"Але спочатку отримають силові структури (бойовики, – ред.), потім по "міністерствам", - пояснив він.

Також повідомляється, що планує отримувати паспорти країни-агресора і проросійськи налаштована молодь.



Фото: LIGA.net

"Молодь, учні, звичайно, хочуть. Вони поїдуть, куди завгодно потім – і жити, і працювати, і переселяться на схід Росії. Люди хочуть (отримати російські паспорти, – ред.) тому що ще думають, що це хоч якось припинить війну", - уточнив місцевий житель Олексій.

Разом з тим луганчанка Марина розповіла, що ті, хто отримує українські пенсії, не хочуть ризикувати.

"Отримання російського паспорта не означає, що сюди прийдуть російські пенсії. Вони це розуміють і говорять, що їм не потрібно російське громадянство", - уточнила жінка.

Видання також повідомляє, що проукраїнськи налаштовані жителі Луганська заявили, що відмовляються отримувати паспорти країни-окупанта.