В "ЛНР" готуються отримувати російські паспорти

Деякі жителі займають черги в так званий паспортний стіл з 4 ранку

Жителі тимчасово окупованого Луганська стали оформляти псевдодокументи терористичної організації "ЛНР", щоб було простіше отримати російський паспорт.

"Ми тут безправні. Це може змінити ситуацію. Можна день помучитися і здати документи на ЛНР-вський паспорт", - сказав луганчанин Сергій, ім'я якого змінили з метою безпеки, інформує LIGA.net.

За словами іншого співрозмовника Олександра, пільги будуть у тих, "в першу чергу, хто має ЛНР-вський паспорт".

"Але спочатку отримають силові структури (бойовики, – ред.), потім по "міністерствам", - пояснив він.

Також повідомляється, що планує отримувати паспорти країни-агресора і проросійськи налаштована молодь.



Фото: LIGA.net

"Молодь, учні, звичайно, хочуть. Вони поїдуть, куди завгодно потім – і жити, і працювати, і переселяться на схід Росії. Люди хочуть (отримати російські паспорти, – ред.) тому що ще думають, що це хоч якось припинить війну", - уточнив місцевий житель Олексій.

Разом з тим луганчанка Марина розповіла, що ті, хто отримує українські пенсії, не хочуть ризикувати.

"Отримання російського паспорта не означає, що сюди прийдуть російські пенсії. Вони це розуміють і говорять, що їм не потрібно російське громадянство", - уточнила жінка.

Видання також повідомляє, що проукраїнськи налаштовані жителі Луганська заявили, що відмовляються отримувати паспорти країни-окупанта.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.