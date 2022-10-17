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МЗС України закликало Іран негайно припинити постачання будь-якої зброї росії

рф продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва, вважають у відомтсві
МЗС України закликало Іран негайно припинити постачання будь-якої зброї росії Фото з вільного доступу
Міністерство закордонних справ України закликало Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів росії проти України.
 
Про це йдеться у заяві МЗС України.
 
У ньому зовнішньополітичне відомство зазначає, що рф продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.
 
Лише за останній тиждень рф завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст, акцентує міністерство. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві, наголошує МЗС.
 
Міністерство підкреслює, що надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів росії проти України.
 
"Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів росії проти України», - звертається відомство.
 
Крім того, МЗС нагадало, що міністр Дмитро Кулеба сьогодні також звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Євросоюзу із закликом накласти нові санкції на Іран за допомогу росії здійснювати терор проти українців. «Нові жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати балістичні ракети «земля-земля» для їхнього використання у війні проти України», - переконані в міністерстві.
 
У заяві також зазначається, що Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН.
 
Як повідомлялося, внаслідок атаки дронами-камікадзе Києва у понеділок вранці пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок. Наразі відомо про чотирьох загиблих.
 
 
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17 10 2022 21:51
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