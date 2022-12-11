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CУСПІЛЬСТВО

МЗС України запускає інформкампанію про українців у полоні Captured

11 грудня 2022, 21:00
МЗС України запускає інформкампанію про українців у полоні Captured
Captured МЗС
Кампанія має на меті заручитися підтримкою громадянського суспільства та урядів інших країн, аби виступити єдиним фронтом на захист прав українських полонених

МЗС України спільно з Центром громадянських свобод анонсують запуск кампанії Captured на підтримку українців, що перебувають у російському полоні. 

Кампанія має на меті заручитися підтримкою громадянського суспільства та урядів інших країн, аби виступити єдиним фронтом на захист прав українських полонених. У рамках кампанії створять онлайн-платформа з історіями полонених та інформацією про порушення росією фундаментальних норм і принципів міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни, інформує МЗС України. 

Проєкт об’єднав зусилля МЗС України, громадянського суспільства та родин полонених.

Співзасновник проекту, правозахисна організація Центр громадянських свобод, цьогоріч стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022.


захистполоненівійна в Україні

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