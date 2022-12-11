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ПОЛІТИКА

Премія миру під час війни: Нобелівську відзнаку отримали представники України, Білорусі та росії

11 грудня 2022, 13:07
Премія миру під час війни: Нобелівську відзнаку отримали представники України, Білорусі та росії
Матвійчук Нобель 2022
Зі сцени кожен лауреат говорив рідною мовою. Голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук закликала міжнародну спільноту створити трибунал для путіна та його прибічника Лукашенка

В Осло відбулося вручення Нобелівської премії миру. Цього року відзнаку присудили  українському "Центру громадянських свобод", білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському центру "Меморіал".  

Зі сцени кожен лауреат говорив рідною мовою. Голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук закликала міжнародну спільноту створити трибунал для путіна та його прибічника Лукашенка.

"Десятиліттями російські війська вчиняли злочини в різних країнах, але завжди лишалися безкарними. Світ належно не відреагував навіть на акт агресії та анексію Криму, яка стала першим прецедентом у поствоєнній Європі. росія повірила, що може робити все, що захоче. Тепер росія прагне зламати спротив та окупувати Україну через умисне завдання болю цивільному населенню ... російський народ буде нести відповідальність за цю ганебну сторінку своєї історії та прагнення силоміць відродити колишню імперію", – сказала українська лауреатка.

Вона закликала реформувати міжнародну систему для захисту людей від війн та авторитарних режимів, додавши, що "ООН, створена після Другої світової війни її переможцями, заклала для окремих країн невиправдані індульгенції".

На церемонію вручення премії не були запрошені посли росії та Білорусі через воєнні дії, які проводить в Україні москва, а Мінськ сприяє російському тероризму.

Те, що Нобелівську премію миру цього року розділили на три держави, одна з яких де-факто напала на іншу, викликало нерозуміння та здивування в Україні.


ОслоБілорусьНобелівська преміяРФУкраїна

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