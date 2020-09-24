МЗС України запускає новий формат консультацій для підтримки українських експортерів

З метою просування вітчизняної продукції на іноземні ринки Рада експортерів та інвесторів (РЕІ) при МЗС України проводитиме регулярні онлайн-брифінги за участю послів України та представників українського бізнесу

Фото: slovoidilo.ua

У п'ятницю, 25 вересня, перший пілотний онлайн-брифінг проведуть посли України в Катарі, Кувейті, ОАЕ і Саудівській Аравії для понад 50 українських експортерів, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Під час сесій учасники зможуть проконсультуватися з українськими дипломатами про особливості виходу на іноземні ринки, почути корисні поради й рекомендації, обговорити перспективи співпраці.



До теми: У МЗС



"Для участі в наступних брифінгах МЗС України запрошує українських експортерів стежити за новинами від РЕІ у Facebook і на сайті або зареєструватися в РЕІ за посиланням https://bit.ly/32XJ0Cg", - додали в МЗС.До теми: У МЗС назвали топ-країн і регіонів, які цікавлять українських експортерів.

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