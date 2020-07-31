У МЗС назвали топ-країн і регіонів, які цікавлять українських експортерів
Міністерство закордонних справ України провело опитування українських експортерів-промисловців і визначило список із десяти країн і регіонів, які найбільше їх цікавлять, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми будуємо свою роботу не на нав'язуванні власного бачення світу українському бізнесу, а передусім хочемо почути потреби бізнесу, куди він хоче рухатися і де йому потрібна наша підтримка. І для цього ми провели опитування українських експортерів-промисловців, які регіони їх найбільше цікавлять для експорту продукції", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в п'ятницю.
Він наголосив, що є ще великий сільськогосподарський блок, але "українська промисловість потребує додаткової уваги, додаткової підтримки". "І ми в межах наших можливостей у МЗС таку підтримку хочемо надавати", - запевнив міністр.
"Це список десяти країн, які найчастіше згадуються у відповідях українського бізнесу. Отже, це Єгипет, Оман, Саудівська Аравія, країни Латинської Америки, Китай, Австралія, Південно-Африканська Республіка, країни АСЕАН, Туреччина і Бангладеш", - повідомив Кулеба.
За його словами, це топ-10 країн, які представляють інтерес для української промисловості, вони перебуватимуть у фокусі уваги міністерства, і воно допомагатиме українському бізнесу, українським промисловим товарам виходити на ринки цих країн.
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