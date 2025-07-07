Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви.

Україна відкидає умови росії для укладання мирної угоди. Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - зазначив Тихий.

За його словами, войовнича риторика глави російського МЗС Сергія Лаврова демонструє, що росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.