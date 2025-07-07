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МЗС відповіло на вимогу рф щодо "денацифікації" України

07 липня 2025, 18:11
МЗС відповіло на вимогу рф щодо
Фото: slovoidilo.ua
Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви.
Україна відкидає умови росії для укладання мирної угоди. Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви.
 
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
 
"Справжня "денацифікація" має розпочатися з москви, враховуючи її ставлення до інших етнічних груп - азербайджанців та решти народів Південного Кавказу, Центральної Азії, українців, кримських татар та інших", - зазначив Тихий.
 
За його словами, войовнича риторика глави російського МЗС Сергія Лаврова демонструє, що росія відкидає мирні зусилля та натомість вдається до ультиматумів зразка 2022 року.
 
"Закликаємо партнерів негайно застосувати нові, жорсткі санкції проти цих російських "денацифікаторів", щоб повернути їх до реальності", - наголосив речник МЗС.
 
Нагадаємо, міністр закордонних справ росії Сергій Лавров в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet заявив, що Україна нібито повинна закріпити свою "денацифікацію" та "демілітаризацію" в мирній угоді, яку буде укладати з рф.

 

МЗС Українивійна в Україніросія окупанти

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