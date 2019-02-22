МЗС відреагували на угорську заяву про "напівфашистський" закон

"Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як "напівфашистський закон", як і фактами щодо його змісту"

МЗС України вважає неприпустимими маніпулювання Будапешта і подальші вимоги Угорщини щодо зміни українського освітнього закону.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС України на запити ЗМІ щодо останніх висловлювань угорських посадовців про Україну, повідомляє "Українська правда".

Речниця нагадала, що ухвалений відповідно до внутрішнього законодавства та українських міжнародних зобов'язань Закон України "Про освіту" пройшов експертизу Венеціанської Комісії, а її рекомендації перебувають у стадії виконання.

"Вважаємо неприпустимими подальші вимоги щодо зміни ухваленого законодавства, маніпулювання такими епітетами як "напівфашистський закон", як і фактами щодо його змісту", - йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що Київ веде діалог з партнерами через обраних народами цих країн представників і очікує такої ж поваги до вибору українського народу.

Речниця запевнила, в Україні "ні уряд, ні суспільство не мають антиугорських настроїв і залишаються готовими до діалогу з Угорщиною".

Нагадаємо, що позиція США щодо суперечки між Угорщиною і Україною щодо положень українського закону про освіту, що стосуються мови меншин, змістилася в бік підтримки Будапешта.