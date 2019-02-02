США пообіцяли Угорщині тиснути на Київ щодо мови меншин - диплистування

Позиція США щодо суперечки між Угорщиною і Україною щодо положень українського закону про освіту, що стосуються мови меншин, змістилася в бік підтримки Будапешта.

Телеграма містить подробиці бесіди між заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяром та помічником держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вессом Мітчеллом, яка відбулася 18 грудня у Вашингтоні.

"У випадку України, американська сторона тепер погоджується з позицією Угорщини щодо націоналістичного ставлення України та небезпечного прецеденту, який може створити її закон про освіту", - зазначає проект ліберальних угорських журналістів Direkt36 з посиланням на дипломатичну телеграму, надіслану у Будапешт послом Угорщини у Вашингтоні Ласло Сабо.

Мітчелл нібито визнав, що "заперечення Угорщини щодо закону про освіту України стосовно меншин є законними, і США постійно піднімають це перед українською стороною".

"Мітчелл сказав, що він сподівається, що український уряд незабаром поступиться. Високопосадовець угорського Міністерства закордонних справ і торгівлі також сказав Директору, що останнім часом українці здавалися більш конструктивними в переговорах з міністром закордонних справ Петером Сійярто", - йдеться у матеріалі.

Однак дипломатія Угорщини та США дуже далека від повної згоди щодо питання України. Мітчелл поскаржився Мадяру, що угорський прем'єр Віктор Орбан говорив про Україну як про "буферну державу".

За словами Мітчелла, він вважає, що у "фундаментальному інтересі" Угорщини лежить те, щоб Україна стає частиною Заходу, і що Україна може бути прикладом того, що "невелика держава може встановити політичну незалежність від Росії".

Як відомо, Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року.

Нагадаємо, 15 листопада Віктор Орбан заявив, що домовленості з чинним політичним керівництвом України для Будапешта не є можливими.

Він також сказав, що Україна є країною, яка "не має осяжної перспективи вступу до НАТО чи до ЄС".