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МЗС вимагає від Росії звільнити політв'язня Сенцова

МЗС України у день народження політв'язня Олега Сенцова повторює вимогу звільнити незаконно затриманого та засудженого Росією українського режисера
Написати листа Сенцову можна на сайті електронних листів Федеральної системи виконання покарань Росії, заповнивши форму та вказавши регіон "Ямало-Ненецький автономний округ", установа - ІК-8 Лабитнангі, отримувач - Сенцов Олег Геннадійович, рік народження - 1976.
МЗС вимагає від Росії звільнити політв Фото: hromadske.ua

"Сьогодні український кінорежисер Олег Сенцов відзначає свій 43-й день народження. Він перебуває у російській в'язниці вже 6 років, незаконно затриманий і засуджений. Ми підтримуємо Олега і повторюємо вимогу звільнити його", - йдеться у заяві міністерства у офіційному Twitter-акаунті, інформує "Європейська правда".

Нагадаємо, Олегу Сенцову сьогодні, 13 липня, виповнюється 43 роки.

Це шостий день народження, який український режисер зустрічає у російській колонії.

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13 07 2019 14:14
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