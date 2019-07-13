ПОЛІТИКА НОВИНИНаписати листа Сенцову можна на сайті електронних листів Федеральної системи виконання покарань Росії, заповнивши форму та вказавши регіон "Ямало-Ненецький автономний округ", установа - ІК-8 Лабитнангі, отримувач - Сенцов Олег Геннадійович, рік народження - 1976.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС вимагає від Росії звільнити політв'язня Сенцова
МЗС України у день народження політв'язня Олега Сенцова повторює вимогу звільнити незаконно затриманого та засудженого Росією українського режисера
Фото: hromadske.ua
"Сьогодні український кінорежисер Олег Сенцов відзначає свій 43-й день народження. Він перебуває у російській в'язниці вже 6 років, незаконно затриманий і засуджений. Ми підтримуємо Олега і повторюємо вимогу звільнити його", - йдеться у заяві міністерства у офіційному Twitter-акаунті, інформує "Європейська правда".
Нагадаємо, Олегу Сенцову сьогодні, 13 липня, виповнюється 43 роки.
Це шостий день народження, який український режисер зустрічає у російській колонії.
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13 07 2019 14:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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