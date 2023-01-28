МЗС викликає посла Угорщини через висловлювання Орбана

Він порівняв Україну з Афганістаном

МЗС має намір викликати посла Угорщини через зневажливе висловлювання Віктора Орбана стосовно України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - написав Ніколенко в Facebook.

За його словами, до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови.

Раніше під час спілкування із журналістами Орбан порівняв Україну із Афганістаном і назвав її "нічийною землею".

Нагадаємо, посол України при ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати увесь Євросоюз своїм правом вето у спільних рішеннях - зокрема тих, що стосуються України.