МЗС викликає посла Угорщини через висловлювання Орбана
МЗС має намір викликати посла Угорщини через зневажливе висловлювання Віктора Орбана стосовно України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Чергове зневажливе висловлювання Віктора Орбана на адресу України. Такі заяви є категорично неприйнятними. Будапешт продовжує курс на свідоме руйнування угорсько-українських відносин, суттєво підважуючи можливість ведення подальшого діалогу між двома сусідніми країнами", - написав Ніколенко в Facebook.
За його словами, до МЗС України буде викликаний посол Угорщини для відвертої розмови.
Раніше під час спілкування із журналістами Орбан порівняв Україну із Афганістаном і назвав її "нічийною землею".
Нагадаємо, посол України при ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Угорщина не зможе необмежено шантажувати увесь Євросоюз своїм правом вето у спільних рішеннях - зокрема тих, що стосуються України.