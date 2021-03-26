Міністерство закордонних справ України запроваджує титул почесного амбасадора України, яким відзначатимуть людей, чиї зусилля допомагають популяризувати Україну та все українське у світі.

"Вперше з моменту здобуття незалежності України та створення дипломатії сучасної незалежної Української держави МЗС запроваджує титул почесного амбасадора України. Цей титул надаватиметься адвокатам і промоутерам України у світі. Тобто, ми нагороджуватимемо, і цим відзначатимемо і мотивуватимемо, людей, які найактивнішим чином просувають та захищають інтереси України у світі, не належачи при цьому до системи державних органів України або інших країн", - сказав міністр на онлайн-брифінгу у п'ятницю, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Він запевнив, що у такий спосіб відзначатимуть справді особливих людей, "тих, чиє гаряче серце та наполегливі зусилля допомагають популяризувати Україну і все українське".

"По суті, почесний амбасадор України - це буде найвища відзнака у сфері публічної дипломатії України. Я переконаний, що кожен, хто її отримає, пишатиметься тим, що він має таку відзнаку від України", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що відзнака надаватиметься фізичним та юридичним особам, українським та іноземним громадянам, які сприяють просуванню України у світі та зміцненню її позитивного іміджу.

За його словами, крім МЗС, посольств і консульств України за кордоном, номінувати кандидатів на отримання цього титулу зможуть також організації закордонних українців та будь-яка неурядова громадська організація, яка має експертизу у сфері міжнародних відносин.

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