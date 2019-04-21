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На 11 закордонних дільницях завершилося голосування з виборів президента, - ЦВК

Станом на 17.00 процес голосування завершився в Австралії, Південній Кореї, Японії, Китаї, Монголії, Малайзії, Сінгапурі, Шанхаї, В’єтнамі, Таїланді, Казахстані та Киргизстані
Станом на 17.00 за київським часом повторне голосування з виборів президента України завершилось на 11 закордонних дільницях.
На 11 закордонних дільницях завершилося голосування з виборів президента, - ЦВК Фото: EPA/UPG

"На закордонному виборчому окрузі кількість внесених до списків виборців становить 449 тис. 175 осіб. І ми бачимо, що ця кількість збільшилась у порівнянні з першим туром, коли у списках було 434 тис. 930 осіб, тобто на 14 тис. 245 осіб більше", - сказала секретар Центральної виборчої комісії Наталя Бернацька. Про це повідомляє "Європейська правда".

За її словами, станом на 17.00 процес голосування завершився в Австралії, Південній Кореї, Японії, Китаї, Монголії, Малайзії, Сінгапурі, Шанхаї, В’єтнамі, Таїланді, Казахстані та Киргизстані.

Остання закордонна виборча дільниця закриється о 6.00 за київським часом 22 квітня у Сан-Франциско (США).

Нагадаємо, що на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" уже завершили голосування на виборах президента України.

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21 04 2019 18:41
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