CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа 72 км траси Київ - Одеса заблоковано рух в напрямку столиці через загоряння вантажівки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На 72 км траси Київ-Одеса загорілась вантажівка і заблокований рух
В реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі
Фото: Патрульна поліція Білої Церкви
"На 72 км автодороги Київ - Одеса блоковано рух в напрямку Києва внаслідок того, що в реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі. Потерпілі відсутні", - йдеться у повідомленні патрульної поліції Київської області.
На місці працює екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби.
Поліцейські просять враховувати ситуацію та об’їжджати безпечними шляхами ділянку траси, на якій загорілась вантажівка.
Нагадаємо, що 10 березня під Львовом сталась пожежа на сміттєзвалищі.
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