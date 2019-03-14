Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На 72 км траси Київ-Одеса загорілась вантажівка і заблокований рух

В реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі
На 72 км траси Київ - Одеса заблоковано рух в напрямку столиці через загоряння вантажівки.
На 72 км траси Київ-Одеса загорілась вантажівка і заблокований рух Фото: Патрульна поліція Білої Церкви

"На 72 км автодороги Київ - Одеса блоковано рух в напрямку Києва внаслідок того, що в реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі. Потерпілі відсутні", - йдеться у повідомленні  патрульної поліції Київської області.

На місці працює екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби.

Поліцейські просять враховувати ситуацію та об’їжджати безпечними шляхами ділянку траси, на якій загорілась вантажівка.

Нагадаємо, що 10 березня під Львовом сталась пожежа на сміттєзвалищі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2019 21:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

"Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.