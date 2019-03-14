На 72 км траси Київ-Одеса загорілась вантажівка і заблокований рух

В реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі

На 72 км траси Київ - Одеса заблоковано рух в напрямку столиці через загоряння вантажівки.

"На 72 км автодороги Київ - Одеса блоковано рух в напрямку Києва внаслідок того, що в реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка. Автівка загорілась у русі. Потерпілі відсутні", - йдеться у повідомленні патрульної поліції Київської області.

На місці працює екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби.

Поліцейські просять враховувати ситуацію та об’їжджати безпечними шляхами ділянку траси, на якій загорілась вантажівка.

Нагадаємо, що 10 березня під Львовом сталась пожежа на сміттєзвалищі.