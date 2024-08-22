На аеродромі "Маринівка" було знищено один Су-34 і ще один пошкоджено
Вчора, 21 сепня, українські безпілотники атакували аеродром у Волгоградській області рф.
Про це стало відомо зі супутникових знімків.
На російському аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області рф розміщувалися літаки-бомбардувальники Су-34 та розвідувальні літаки Су-24МР.
Раніше аеродром "Маринівка" не привертав увагу.
Вчора, 21 серпня, дрони атакували аеродром у Волгоградській області рф. росіяни повідомляють про евакуацію.