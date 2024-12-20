Подія сталася тиждень тому, однак повідомили про це лише сьогодні.

На аеродромі "Остаф'єво" у московській області рф вибухнув військово-транспортний літак Ан-72.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони на Facebook-сторінці.

"12 грудня на аеродромі "Остаф'єво" у московській області відбувся вибух – здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора рф", - йдеться в дописі.

Ця подія сталася тиждень тому, однак повідомили про це лише сьогодні, 20 грудня.

У розвідці додали, що приблизна вартість такого літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

"За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили в ГУР.