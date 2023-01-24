На АЕС України не виявлено військового обладнання – МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) під час перевірки українських АЕС не виявило військового обладнання, що спростовує попередню заяву росії

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в Європарламенті, повідомляє Sky News.

Гроссі заявив, що МАГАТЕ встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах і сьогодні він наказав провести інспекції, щоб з’ясувати, чи включають якісь із них військове обладнання.

Він також сказав, що це вже другий випадок, коли МАГАТЕ змогло "розвінчати звинувачення (росії – ред.) в незаконних і дуже небезпечних речах", які нібито відбуваються на цих об'єктах.

"Результат цих перевірок був негативним", - наголосив Гроссі.

Напередодні російська служба зовнішньої розвідки звинуватила Україну в нібито зберіганні західної зброї на атомних електростанціях по всій країні. При цьому російська спецслужба не надала жодних доказів для цієї заяви.

Радник Президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не використовувала АЕС для зберігання зброї.

Як повідомлялося, розширення присутності МАГАТЕ в Україні дозволить запобігти ядерній аварії на атомних електростанціях. На Запорізькій АЕС, яка перебуває під окупацією російських загарбників, фахівці МАГАТЕ на постійній основі працюють з вересня 2022 року. На Хмельницькій АЕС 24 січня розпочала роботу постійна моніторингова місія МАГАТЕ.