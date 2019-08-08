На Apple подали до суду через прослуховування користувачів Siri

Позивач звинувачує Apple у дачі неправдивих свідчень Конгресу у відповіді на запит про захист конфіденційних даних користувачів

У США подали до суду на компанію Apple через прослуховування розмов користувачів з голосовим помічником Siri.

Відповідний позов подали в окружний суд Північної Каліфорнії. Позивач, який представляє інтереси неповнолітнього, звинувачує Apple у порушенні законів штату про захист приватного життя, що забороняють запис розмов без згоди громадян, повідомляє "Громадське".

У позові зазначено, що в угоді Apple йдеться про право компанії записувати команди після слів "Привіт, Siri", однак помічника можна активувати й іншими способами, наприклад, звуком блискавки або підняттям руки.

Також позивач звинувачує Apple у дачі неправдивих свідчень Конгресу у відповіді на запит про захист конфіденційних даних користувачів.

Нагадаємо, що нещодавно Apple презентувала віртуальну кредитну карту Apple Card.