НОВИНИУ США подали до суду на компанію Apple через прослуховування розмов користувачів з голосовим помічником Siri.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Apple подали до суду через прослуховування користувачів Siri
Позивач звинувачує Apple у дачі неправдивих свідчень Конгресу у відповіді на запит про захист конфіденційних даних користувачів
Ілюcтрація: Reuters
Відповідний позов подали в окружний суд Північної Каліфорнії. Позивач, який представляє інтереси неповнолітнього, звинувачує Apple у порушенні законів штату про захист приватного життя, що забороняють запис розмов без згоди громадян, повідомляє "Громадське".
У позові зазначено, що в угоді Apple йдеться про право компанії записувати команди після слів "Привіт, Siri", однак помічника можна активувати й іншими способами, наприклад, звуком блискавки або підняттям руки.
Також позивач звинувачує Apple у дачі неправдивих свідчень Конгресу у відповіді на запит про захист конфіденційних даних користувачів.
Нагадаємо, що нещодавно Apple презентувала віртуальну кредитну карту Apple Card.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 08 2019 15:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн