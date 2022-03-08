CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа отримані кошти організатори мають намір приблати дрони для Збройних сил УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На аукціоні Saint Javelin продали картину "Маріупольська Покрова"
Картину українського художника Максима Паленка "Маріупольська Покрова" продали на аукціоні Saint Javelin за $22 тисяч., на отримані гроші куплять дрони для Збройних сил України
Про це повідомив організатор ініціативи, канадський журналіст Крістіан Боріс у Twitter.
"Ми щойно закінчили аукціон за цей твір мистецтва під назвою "Маріупольська Покрова" Максима Паленка. Переможна ставка склала дивовижні $22 тис. 100% цих грошей піде на закупівлю дронів для України", - написав він..
Аукціон стартував 28 липня й тривав до 3 серпня.
"Оскільки висвітлення подій в Україні в ЗМІ згасає, а пожертви сповільнюються, ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українській армії боротися з ворогом та захистити свою свободу, землю та життя невинних людей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають організатори аукціону, український художник Максим Паленко створив цей спеціальний тираж (75 одиниць) творів "Маріупольська Богоматір" у пам'ять про захисників "Азовсталі". Усі вони надруковані в Україні та підписані автором.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в Україну доставили перші безпілотні літальні апарати, закуплені в рамках проєкту "Армія дронів".
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03 08 2022 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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