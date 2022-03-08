RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На аукціоні Saint Javelin продали картину "Маріупольська Покрова"

На отримані кошти організатори мають намір приблати дрони для Збройних сил України
На аукціоні Saint Javelin продали картину "Маріупольська Покрова"
Картину українського художника Максима Паленка "Маріупольська Покрова" продали на аукціоні Saint Javelin за $22 тисяч., на отримані гроші куплять дрони для Збройних сил України
 
Про це повідомив організатор ініціативи, канадський журналіст Крістіан Боріс у Twitter.
 
"Ми щойно закінчили аукціон за цей твір мистецтва під назвою "Маріупольська Покрова" Максима Паленка. Переможна ставка склала дивовижні $22 тис. 100% цих грошей піде на закупівлю дронів для України", - написав він..
 
Аукціон стартував 28 липня й тривав до 3 серпня.
 
"Оскільки висвітлення подій в Україні в ЗМІ згасає, а пожертви сповільнюються, ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українській армії боротися з ворогом та захистити свою свободу, землю та життя невинних людей", - йдеться у повідомленні.
 
Як зазначають організатори аукціону, український художник Максим Паленко створив цей спеціальний тираж (75 одиниць) творів "Маріупольська Богоматір" у пам'ять про захисників "Азовсталі". Усі вони надруковані в Україні та підписані автором.
 
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2022 12:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.