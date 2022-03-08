На аукціоні Saint Javelin продали картину "Маріупольська Покрова"

На отримані кошти організатори мають намір приблати дрони для Збройних сил України

Картину українського художника Максима Паленка "Маріупольська Покрова" продали на аукціоні Saint Javelin за $22 тисяч., на отримані гроші куплять дрони для Збройних сил України

Про це повідомив організатор ініціативи, канадський журналіст Крістіан Боріс у Twitter

"Ми щойно закінчили аукціон за цей твір мистецтва під назвою "Маріупольська Покрова" Максима Паленка. Переможна ставка склала дивовижні $22 тис. 100% цих грошей піде на закупівлю дронів для України", - написав він..

Аукціон стартував 28 липня й тривав до 3 серпня.

"Оскільки висвітлення подій в Україні в ЗМІ згасає, а пожертви сповільнюються, ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українській армії боротися з ворогом та захистити свою свободу, землю та життя невинних людей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають організатори аукціону, український художник Максим Паленко створив цей спеціальний тираж (75 одиниць) творів "Маріупольська Богоматір" у пам'ять про захисників "Азовсталі". Усі вони надруковані в Україні та підписані автором.