НАТО почали військово-морські навчання на Балтиці

В акваторії Балтійського моря в неділю, 9 червня, почалися щорічні військово-морські навчання Baltops за участю кораблів з 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку

У військово-морських навчаннях Baltops 2019 візьмуть учать 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу.

У навчаннях, які триватимуть до 21 червня, задіяно близько 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,6 тисячі військовослужбовців, йдеться в DW.

"Балтійське море має важливе стратегічне значення для Альянсу (...) Baltops проводяться вже 47-й рік, і вони не спрямовані проти кого-небудь, однак, очевидно, що обстановка з безпекою в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією Криму", - наголосила речниця НАТО Оана Лунгеску.

Навчання проводяться під керівництвом командування недавно відтвореного 2-го оперативного флоту ВМС США з американського штабного корабля Mount Whitney, який ще в кінці травня зайшов у Балтику. З німецького міста Кіль в море вже вийшли перші десять бойових кораблів, повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела.