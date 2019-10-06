CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ військово-морських навчаннях Baltops 2019 візьмуть учать 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів, а також 8,6 тисячі військовослужбовців з 18 країн НАТО і партнерів Альянсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАТО почали військово-морські навчання на Балтиці
В акваторії Балтійського моря в неділю, 9 червня, почалися щорічні військово-морські навчання Baltops за участю кораблів з 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку
Фото: DW
У навчаннях, які триватимуть до 21 червня, задіяно близько 50 кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8,6 тисячі військовослужбовців, йдеться в DW.
"Балтійське море має важливе стратегічне значення для Альянсу (...) Baltops проводяться вже 47-й рік, і вони не спрямовані проти кого-небудь, однак, очевидно, що обстановка з безпекою в регіоні погіршилася після незаконної анексії Росією Криму", - наголосила речниця НАТО Оана Лунгеску.
Навчання проводяться під керівництвом командування недавно відтвореного 2-го оперативного флоту ВМС США з американського штабного корабля Mount Whitney, який ще в кінці травня зайшов у Балтику. З німецького міста Кіль в море вже вийшли перші десять бойових кораблів, повідомила агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела.
У рамках Baltops 2019 планується проведення десантних операцій, відпрацювання операцій з протиповітряної оборони та боротьби з надводними і підводними силами потенційного противника поблизу кордонів Росії.
Цьогорічні навчання стануть першою перевіркою готовності очолюваних Великобританією об'єднаних експедиційних сил у складі трьох тисяч військовослужбовців з декількох країн НАТО і країн-партнерів.
З квітня в Балтійському морі вже патрулюють кораблі Постійної військово-морської групи НАТО, до складу якої входять есмінець ВМС США Gravely, оснащений крилатими ракетами Tomahawk, фрегат британського королівського ВМФ Westminster, а також іспанський, турецький та польський фрегати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 06 2019 10:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- ФОТО У "ДНР/ЛНР" дітей вчать стріляти з автоматів у рамках проекту "Яскраве дитинство", - ФОТО
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Забруднену хімікатами водойму на Вінниччині можуть оголосити зоною лиха. Що відомо про аварію? Екологічні служби з'ясовують можливу зону ураження
- Індекс "соціальної відповідальності", або платне виборче право. Міф чи необхідність