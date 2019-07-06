Командувач НАТО в Європі: Головне для нас — тренувати українців для оборони України

Новопризначений командувач НАТО в Європі Тод Волтерз заявив, що головна задача Альянсу в Україні — тренувати українців захищати свою територію

На його думку найголовніша підтримка НАТО України – це тренування українських військових заради того, щоб вони могли захищати власну територію.

"Багато країн і союзників НАТО готові допомагати Україні на землі, на морі і в кіберпросторі. Україна зі свого боку також багато працює. Так, є певні покращення, а потім кроки назад, але за ними — знову покращення", — сказав заявив Волтерз на безпековій конференції GLOBSEC у Братиславі, йдеться у " Громадське ".

Це перший публічний виступ американського генерала після свого призначення головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) і начальником Європейського командування США місяць тому — у травні 2019-го.

"Я бачу націю, яка хоче захистити свій суверенітет, і США дуже в цьому допомагають", — наголосив Волтерз.

На питання про те, що НАТО виявилося геть неготовим відповісти на анексію Криму, військовий сказав, що особливо за останні три років Альянс суттєво поліпшив можливість швидко ухвалювати рішення. І наполіг, що вважає "надзвичайно позитивним те, що військові мають консультуватися з цивільним урядом, бо зрештою військові лише виконують накази тих, хто підзвітний народу".