Пайфер: приєднанню України до НАТО заважає гібридна війна з Росією

Пафрей сказав, що Україні належить ще багато чого зробити в плані реформ у секторі безпеки й оборони, щоб отримати членство в НАТО

Пайфер зауважив, що приєднанню України до НАТО заважає гібридна війна Росії й позиції деяких членів Альянсу, які досі дослухаються до Москви.

Такі перепони для євроатлантичної інтеграції України висловив у розширеній статті на сайті Brookings екс-посол США в Україні Стівен Пайфер, йдеться в " Укрінформ ".

"Україна має ще багато чого зробити, аби відповідати критеріям членства в НАТО. ПДЧ (План дій щодо членства – ред.) має на меті скерувати майбутнього члена на виконання цих критеріїв. Об'єктивно Україна зараз перебуває далеко від країн, що отримали ПДЧ у 1999 році", - зауважив експерт, який зараз працює старшим науковим співробітником Інституту Брукінгса.

Крім того, на його переконання, амбіції України в контексті ПДЧ заблокувала Росія, "а також шанобливе ставлення, яке деякі члени НАТО мають до позицій Москви".

Ще однією причиною небажання Альянсу надати ПДЧ для України експерт назвав колізію, яка виникає зі Статтею 5 Північноатлантичного договору. Вона, зокрема, передбачає, що напад на одного члена буде розглядатися як напад на всіх.

"НАТО не має гарної відповіді на запитання: що робитиме Альянс, якщо країна-претендент отримує ПДЧ, а потім, перед тим, як стати повноправним членом, піддається нападу?", - пише експерт.

До того ж, Кремль всіляко намагається повернути Україну в орбіту свого впливу. Якщо ж цього не вдасться, план "Б", очевидно, полягає в тому, щоб розколоти Україну.

"Це пояснює гібридну війну Росії й економічні санкції проти Києва, а також подальше підживлення бойових дій на Донбасі", - зауважив Пайфер.

Отже, за його словами, Москва намагається "піддати тиску, відволікти й дестабілізувати український уряд, щоб перешкодити його зусиллям запровадити повноцінні реформи, які сприяли би економічному зростанню".