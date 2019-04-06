НАТО підтвердило перспективу членства для України за президента Зеленського
Відповідаючи на запитання про перспективи подальшого зближення України та альянсу, генсек наголосив, що незважаючи на зміну президента в Україні, підхід НАТО залишається незмінним, повідомляє ЄП.
"Ми залишаємося на своєму рішенні, ухваленому на Бухарестському саміті, і ми кілька разів останнім часом це підтвердили", - заявив Єнс Столенберг у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Як відомо, рішення Бухарестського саміту, ухвалене в 2008 році, стверджує, що одного разу Україна стане членом Альянсу.
Столтенберг також розповів, про що йшлося на його переговорах із Зеленським.
"Зараз наш фокус - на реформах. Заявив президент Зеленський і наголосив, що для України важливо відповідати стандартам НАТО, і тому ми будемо йти шляхом реформ", - заявив він, виокремивши реформи сектору безпеки і боротьби з корупцією.
Водночас генсек наголосив, що вибір стосовно глибини інтеграції залишається за Україною.
Президент України зустрівся з Єнсом Столтенбергом у Брюсселі. Зеленський заявив генсеку НАТО про готовність до переговорів з РФ для досягнення миру.
Нагадаємо, що Столтенберг закликає Зеленського провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права.
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