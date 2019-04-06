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НАТО закликає Зеленського втілити закон "Про національну безпеку"

Президент України Володимир Зеленський має "сильний мандат" для втілення ключових реформ, зокрема закону про національну безпеку, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ
Столтенберґ закликає Зеленського провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права.
НАТО закликає Зеленського втілити закон "Про національну безпеку" Фото: "Радіо Свобода"

"У вас зараз дуже сильний мандат провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права. Ці реформи є ключовими для забезпечення безпеки та процвітання всіх українців і наближення України ближче до НАТО. Всі ми вітаємо ухвалення українського закону про національну безпеку і заохочуємо вас якомога швидше його виконувати, це дуже важливе законодавство. Ми будемо вас підтримувати", – заявив Столтенберґ під час спільної прес-конференціїз Зеленським у Брюсселі 4 червня, йдеться в "Радіо Свобода".

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04 06 2019 19:48
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