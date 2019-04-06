НАТО закликає Зеленського втілити закон "Про національну безпеку"

Столтенберґ закликає Зеленського провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права.

"У вас зараз дуже сильний мандат провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права. Ці реформи є ключовими для забезпечення безпеки та процвітання всіх українців і наближення України ближче до НАТО. Всі ми вітаємо ухвалення українського закону про національну безпеку і заохочуємо вас якомога швидше його виконувати, це дуже важливе законодавство. Ми будемо вас підтримувати", – заявив Столтенберґ під час спільної прес-конференціїз Зеленським у Брюсселі 4 червня, йдеться в "Радіо Свобода".

Читайте також: ​Зеленський: Стратегічний курс України - набуття членства в ЄС і НАТО