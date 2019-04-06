Зеленський: Стратегічний курс України - набуття членства в ЄС і НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час першого закордонного візиту в Брюссель наголосив, що набуття членства в ЄС і НАТО є стратегічним курсом країни, який прописаний в Конституції

Президент України подякував за запрошення до Брюсселя і штаб-квартири НАТО зокрема.

"Стратегічний курс України на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО закріплений в Конституції України. Він залишається нашим незмінним зовнішньополітичним пріоритетом. Рух України до високих європейських стандартів життя і безпеки є вимогою українського суспільства. Це є метою усіх наших реформ", — сказав Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, йдеться у "Громадське".

Нагадаємо, напередодні Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Брюссель.

Додамо, це перший закордонний візит Володимира Зеленського в якості президента закордон.

Під час візиту президент планував розповісти партнерам у ЄС і НАТО про ситуацію з безпекою на сході України, обговорити з ними шляхи активізації міжнародних зусиль для завершення війни на Донбасі, обмінятися думками щодо подальших ключових реформ в Україні.

Під час зустрічі у Брюсселі Президент Єврокомісії назвав Зеленського своїм "новим другом".

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